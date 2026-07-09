J'ai utilisé de nombreuses applications pour mes jetons OTP par le passé mais aucune ne me donnait vraiment de satisfaction...

Dans mes critères, elle doit être open source, permettre de catégoriser les entrées (travail, privé, etc. sinon ça devient difficile de s'y retrouver lorsqu'on en a beaucoup) et d'exporter les données pour sauvegarde et en cas de changement d'appareil.

FreeOTP est souvent recommandée, je l'ai utilisée mais elle souffre d'un défaut majeur qui fait que je ne peux décemment pas la conseiller : le mot de passe que vous définissez initialement pour l'import/export des données ne peut plus du tout être changé après coup. Pire : aucun paramètre ne le mentionne et si, comme moi, vous l'aviez entré il y a très longtemps en faisant l'erreur de ne pas le noter, vous ne pourrez plus jamais importer vos OTP... C'est la douche froide et un point très souvent reproché par la communauté.

Je suis parti sur Aegis qui satisfait à tous mes critères et permet surtout de définir et redéfinir le mot de passe à volonté. Vous n'êtes ainsi pas prisonnier d'un code que vous auriez eu le malheur de perdre...