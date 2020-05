« Les SSD, ce n'est pas fiable, je préfère rester sur des HDD ! »



Oh, vraiment ?



« Le résultat des tests [d'usure] effectués était étonnant : la quantité totale de données écrites sur les disques dépassait la capacité maximale donnée par le constructeur. Même les disques les moins chers ont supporté plus de données écrites que la capacité donnée par le constructeur. Les disques Crucial BX200 ont été en mesure d’écrire 187 TB et 280 TB – 2,5 fois le chiffre promis!



L’un des disques Samsung, SSD 850 PRO, atteint un chiffre de 9,1 pétaoctets de données écrites ! C’est 60 fois le chiffre TBW promis par Samsung dans ses fiches techniques. Le disque Samsung le moins cher, le Samsung SSD 750 Evo, était capable d’écrire 1,2 pétaoctet de données. Cela équivaut en théorie à plus de 80 ans d’écriture continue. Pour les modèles pro, les tests ont démontré pourquoi leur prix est plus élevé. Aucun d’eux n’a écrit moins de 2,2 pétaoctets de données.



Les résultats obtenus par ce test prouvent que la durée de vie des SSD est plus élevée par rapport à celle donnée par les constructeurs. »



Et je citerais encore, en complément :



« […] dans l’absolu, les SSD sont plus fiables [que les HDD], et les pannes plus rares. Si certains arguent que la mémoire flash possède une durée de vie limitée, l’expérience montre qu’arriver aux limites de celle-ci (même en usage intensif) sort du cadre d’un usage considéré comme normal. Vous n’allez pas griller votre SSD en streamant en permanence, en jouant, en copiant des données. Sur un SSD estimé comme faible sur ce point (par exemple un Crucial P1 avec de la flash QLC) et en considérant que vous allez le garder 5 ans (ce qui peut sembler optimiste), il faut écrire ~220 Go par jour avant d’atteindre la valeur au-delà de laquelle le SSD ne sera plus garanti. De plus, dans la pratique, les tests empiriques montrent qu’il s’agit d’une valeur théorique et que la dépasser (même largement) n’amène pas directement une catastrophe. En résumé, ne vous inquiétez pas de la durée de vie de votre mémoire flash. » (source : Canard PC Hardware, n°42, octobre-novembre 2019, page 31)



Bref, ne vous préoccupez pas de l'usure de vos SSD, mais d'effectuer des sauvegardes fonctionnelles et pérennes, c'est le plus important, toutes technologies de stockage confondues !

https://www.ontrack.com/fr/blog/quelle-est-la-duree-de-vie-reelle-des-ssd/